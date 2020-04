Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Brand in einem Einfamilienhaus

Am Montag, 06. April 2020, gegen 21.35 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnhausbrand in der Alte Drostestraße gemeldet. Im Obergeschoss des Wohnhauses geriet ein Zimmer in Brand. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte befanden sich alle Bewohner außerhalb des Wohnhauses. Ein 24jähriger Bewohner erlitt aufgrund durchgeführter Löschversuche eine Rauchgasintoxikation sowie Verbrennungen an den Armen. Bei einem 21jährigen Bewohner bestand der Verdacht einer Rauchgasintoxikation. Beide Personen wurden nach ersten Versorgung durch Rettungskräfte für eine weitere ärztliche Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Zwei weitere Bewohner im Alter von 49 Jahren blieben nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Zwei Hunde sind leider trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Feuerwehr aufgrund einer Rauchgasintoxikation vor Ort verendet. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage, welche mit sieben Fahrzeugen und ca. 50 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Das erste Obergeschoss des Wohnhauses ist brandbetroffen und vorrübergehend nicht mehr bewohnbar. Weiterhin weist das Erdgeschoss aufgrund des Löschwassers einen Wasserschaden auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Bewohner sind vorrübergehend bei Verwandten untergekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach aktuellem Stand konnten der 24jährige und der 21jährige bereits heute das Krankenhaus wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell