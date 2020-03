Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen/Ermke- Gewässerverunreinigung

Am Samstag, 14. März 2020, gegen 18.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Feuerwehr Lastrup, dass er beim Spaziergang Diesel auf dem Timmerlager Bach an der Straße Dorgdamm festgestellt habe. Die Mitteilung traf zu. Es wurden die Feuerwehren Lastrup und Molbergen, das Technische Hilfswerk (THW) Cloppenburg, das Umwelt des Landkreises Cloppenburg sowie die Polizei verständigt. Es sind erste gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen getroffenen worden. Durch das THW wurden Ölsperren ausgelegt. Es wurden Proben vom Gewässer entnommen, welche untersucht werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte die Ursache für die Verunreinigung festgestellt werden. Beim Betanken eines LKW auf einem Firmengelände eines Torfwerkes in der Straße Wittensand in Ermke lief Diesel aufgrund eines Defekts an der Automatik der Zapfsäule aus. Nach bisherigen Erkenntnissen lief ein Ölabscheider über und der auslaufende Diesel gelangte über ein Kanalgrundrohr für Oberflächenwasser in einen nahgelegenen wasserführenden Graben. Weitere Gewässer, wie der Timmerlager Bach, wurden verunreinigt. Ein Verursacher konnte ermittelt werden. Gegen diesen wird nun wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung nach § 324 StGB ermittelt. Es ist eine Spezialfirma zur Reinigung des Rohres beauftragt worden. Durch das THW wurde eine sog. "Blase" gesetzt, sodass das betroffene Rohr zunächst verschlossen ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

