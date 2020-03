Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Diebstahl aus Kirche

Am Montag, 02. März 2020, zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, kam es in der Große Straße bei einer dortigen Kirche zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Monitor aus der Kirche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441- 9430) entgegen.

Vechta- Sachbeschädigung an PKW

Am Montag, 02. März 2020, zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr, kam es in der Straße Kreuzweg in Vechta zu einer Sachbeschädigung an einen PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Heckscheibe eines Minis, welcher auf einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt wurde. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, 03. März 2020, gegen 10.00 Uhr, ereignete sich auf der Oldenburger Straße in Höhe der Einmündung Industriestraße ein Verkehrsunfall zwischen vier Fahrzeugen. Ein 52jähriger aus Goldenstedt beabsichtigte mit einem Transporter von der Oldenburger Straße nach links in die Industriestraße abzubiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der 52jährige warten. Die zwei dahinter befindlichen Fahrzeugführer, die in gleicher Richtung mit Transportern fuhren, erkannten die Situation und bremsten ab. Ein 36jährigen aus Hatten übersah die wartenden Fahrzeuge und fuhr mit einem PKW auf den Transporter eines 47jährigen aus Steinfeld auf. Daraufhin schoben sich die Fahrzeuge aufeinander. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 47jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

