Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pedelec-Fahrer

Am Montag, 30. Dezember 2019, kam es um 11.32 Uhr auf der Altenoyther Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus Friesoythe auf dem Radweg der Altenoyther Straße, als dieser unvermittelt auf die Fahrbahn schwenkte. Ein in gleicher Richtung fahrender 44-jähriger Lkw-Fahrer aus den Niederlanden konnte trotz Notbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Vor Ort wurde auch die psychosoziale Notfallversorgung eingesetzt. Die Straßenmeisterei sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Altenoyther Straße vollständig. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2200 Euro.

