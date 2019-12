Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Rauchentwicklung in Wohnhaus

Am Mittwoch, 04. Dezember 2019, kam es um 13.15 Uhr in einer Wohnung in der Bakumer Straße zu einer verdächtigen Rauchentwicklung in einer Wohnung. Aufmerksame Anwohner alarmierten die Feuerwehr Lohne, die schnell feststellte, dass die Rauchentwicklung auf einen vergessenen Topf auf einem Herd zurückzuführen ist. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich keine Bewohner in der Wohnung. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Gebäudeschaden verhindert werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Visbek - Brand auf einem Campingplatz

Am Mittwoch, 04. Dezember 2019, geriet um 19.28 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eien Parzelle auf einem Campingplatz in der Straße Kokenmühle in Brand. Die Feuerwehren Rechterfeld und Visbek konnten das Feuer löschen. Die Parzelle wurde jedoch vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

