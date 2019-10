Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 27.10.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 27.10.19

Bösel - Sachbeschädigung an PKW In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Bösel an der der Straße "Südkamper Höhe" ein dort geparkter PKW Ford beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite dieses PKW wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagnachmittag wurde in Friesoythe-Altenoythe, Riege-Wolfstange, ein 15-jähriger Altenoyther auf einem Kleinkraftrad durch Beamte des PK Friesoythe "erwischt". Der junge Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, zusätzlich war der Roller nicht versichert. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstagabend gegen 21.30 h wurde durch eine Zeugin ein offensichtlich volltrunkener Radfahrer an der Thüler Straße in der Nähe des Schwimmbades gemeldet. Der 46-jährige Friesoyther war nicht mehr in der Lage sein Fahrrad sicher im öffentlichen Verkehrsraum zu führen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 2,40 Promille, somit war die Entnahme einer Blutprobe erforderlich. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Thüle - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person /Trunkenheit in Verkehr Am Samstagabend um 20.19 h kam es in Friesoythe- Thüle, Glaßdorfer Straße, zu einem Auffahrunfall. Eine 55-jährige Friesoytherin fuhr mit ihrem PKW auf den PKW eines an der Ampel wartenden 38-jährigen Friesoythers auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der PKW der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Durch den Aufprall wurde die 55-jährige leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallverursacherin wurde Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der vor Ort festgestellte Atemalkoholwert betrug 1,80 Promille. Gegen die Friesoytherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Der 38-jährige Friesoyther und seine ebenfalls im PKW mitfahrenden 10- und 12- jährigen Töchter blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt schätzungweise 16000 Euro.

Friesoythe- Neuscharrel - Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten/ Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 16-jähriger Friesoyther hat am Samstagabend gegen 21 h mit einem PKW eine "Spritztour" im Bereich Neuscharrel-Achterhörn unternommen. Der PKW war mit weiteren Jugendlichen besetzt. Der Friesoyther verlor die Kontrolle über den PKW Renault und kam am Hüllenweg von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise wurde 3 der jugendlichen Insassen nur leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um den 16-jährigen Fahrer sowie zwei 14-jährige Mitfahrerinnen, ebenfalls aus dem Stadtgebiet Friesoythe. Der 16-jährige holte nun nach dem Unfallgeschehen ein landwirtschaftliches Nutzfahrzeug vom elterlichen Hof, einen sogenannten Manitou-Steiger, um den verunfallten PKW zu bergen. Zwischenzeitlich ist die Polizei Friesoythe auf den Sachverhalt aufmerksam geworden und stoppte die Bergungsaktion. Der 16-jährige zeigte sich vor Ort einsichtig. Gegen ihn wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs, Fahren ohne Fahrerlaubnis in 2 Fällen und fahrlässiger Körperverletzung. Die Eltern des 16-jährigen, die sich zurzeit im Urlaub befanden, zeigten sich wenig erfreut über das Verhalten ihres Sohnes. Am PKW entstand nach Schätzung der Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Das Einzige, was bei diesem leichtsinnigen Handeln des 16-jährigen positiv zu erwähnen ist, ist die Tatsache, dass er nicht unter Alkoholeinfluss stand.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

PHK Trippner

Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell