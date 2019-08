Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Diebstahl aus Bauwagen

In der Zeit zwischen Dienstag, den 13.August 2019, gegen 17.00 Uhr und Mittwoch, den 14.Augsut 2019, um 08.30 Uhr wurde in der Straße "Über dem Worberg" durch bislang unbekannte Täter diverses Werkzeug aus einem Baucontainer entwendet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1270 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

Saterland/Strücklingen- Brand einer Holzhütte

Am Mittwoch, den 14.August 2019, um 21.16 Uhr geriet in der Schillerstraße aus bislang ungeklärter Ursache eine Holzhütte in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Ramsloh, die mit 5 Löschfahrzeugen und 30 Kameraden vor Ort waren, konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Saterland/Ramsloh - Sachbeschädigung an Schulgebäude

In der Zeit zwischen Dienstag, den 13.August 2019, gegen 16.00 Uhr und Mittwoch, den 14.August 2019, um 15.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter ein Fenster der Realschule in der Schulstraße eingeworfen. Hierbei wurde die Doppelverglasung des Fensters zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, den 14.August 2019, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 21-jährige Osnabrückerin mit ihrem PKW die Ringstraße in Richtung Moorstraße und übersieht hierbei eine bevorrechtigte 45-jährige Böselerin, die mit ihrem Fahrrad die den baulich getrennten Radweg in Richtung stadteinwärts befahren hatte. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell