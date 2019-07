POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Tätlicher Angriff auf Polizisten

Am 14. Juli 2019 fiel ein 37-jähriger Friesoyther gegen 17.12 Uhr in einem Tierpark, Über dem Worberg, negativ auf. Der stark alkoholisierte Friesoyther scheuchte die Tiere durch sein Verhalten derart auf, dass er von Angestellten aus dem Tierpark begleitet werden sollte. Im Eingangsbereich verhielt er sich dann so aggressiv, dass eine Polizeistreife hinzugerufen wurde. Diese versuchte zunächst den 37-Jährigen zu beruhigen, was jedoch nicht gelang. Unvermittelt schlug der 37-Jährige einem 22-jährigen Polizisten mit einem Haken gegen die Schläfe, wodurch dieser im Bereich der Augenbraue verletzt wurde. Der Friesoyther sollte daraufhin zwecks Entnahme einer Blutprobe zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hierzu musste er mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Dabei erlitt der 37-Jährige leichte Gesichtsverletzungen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Entnahme der Blutprobe erfolge auf richterliche Anordnung.

Saterland - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am 14. Juli 2019 befuhr ein 25-jähriger Saterländer gegen 10.36 Uhr mit einem Opel Astra die Eschstraße aus Richtung Ramsloh kommend in Richtung Strücklingen. In einer Kurve kam der 25-Jährige von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Erdwall. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Der 25-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Es folgte die Entnahme von zwei Blutproben, da der 25-Jährige behauptet hatte, er nach dem Verkehrsunfall Alkohol getrunken zu haben. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Strücklingen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 14. Juli 2019 befuhr ein 15-jähriger Saterländer gegen 20.35 Uhr mit seinem Roller die Kantstraße in Richtung Hauptstraße. In einer Rechtskurve musste er aufgrund einer querenden Katze bremsen und stürzte dabei auf nasser Fahrbahn. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

