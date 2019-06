Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 09/10.06.19

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Unfallflucht am Hartensbergsee Am Sonntag, 09.06.2019 gegen 09:40 Uhr stellte eine 27jährige aus dem Landkreis Harburg den Kleinbus der DLRG auf dem Parkplatz an der Dohlenstiege ab. Während ihrer 10minütigen Abwesenheit stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Kleinbus der DLRG. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goldenstedt 04444-2680 oder in Vechta 04441-943-0.

Lohne - Diebstahl eines Pedelecs In der Zeit von Samstag 23:00 Uhr bis Sonntag 09:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in eine unverschlossene Garage im Adenauerring ein. Dort entwendeten sie ein verschlossenes Pedelec. Vermutlich wurden die Täter bei der weiteren Tatbegehung gestört. Sollten zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, sollten Hinweise an die Polizei in Vechta (Telefon: 04441 9430) gegeben werden.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Sonntag, den 09.06.2019; gg. 23.06 Uhr, befuhr ein 21jähriger aus Bramsche die L 846 im Bereich Hinnenkamp von Vörden in Richtung Damme. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwer verletzt dem Marienhospital Osnabrück zugeführt. Am Pkw entstand Totalschaden.

