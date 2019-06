Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 08./09.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Diebstahl eines Rollers +++

Friesoythe, Propst-Wehage-Straße Am 08.06.2019 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr wird von einer Garagenzufahrt ein gesichert angestellter Roller entwendet. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen Roller der Marke ZENGCHENG 9in den Farben rot, schwarz und silber. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis+++

Saterland, Florianstraße Am Samstag gegen 15:50 Uhr stoppte eine Streife der Polizei Friesoythe einen 34-jährigen Pkw-Fahrer, der wiederholt mit einem Pkw öffentlichen Verkehrsraum befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

