POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 10.06.2019

Friesoythe Sachbeschädigung an Kaftfahrzeug Am Pfingstsonntag wurde in der Zeit von 15.30-17.10 Uhr in Friesoythe/ Thüle, Über dem Worberg, auf einem Großparkplatz die Frontscheibe eines PKW VW Golf von unbekannten Tätern beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter der Telefonnummer 0449193160 in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren ohne Fahrerlaubnis In Friesoythe/Markhausen wird am Pfingstsonntag gegen 18.10 Uhr ein Zeuge auf einen verunfallten PKW aufmerksam. Der Fahrer kann kurze Zeit später durch die eintreffende Funkstreifenbesatzung am Fahrzeug angetroffen werden. Dabei wird eine deutliche Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt. Ein durchgeführter Test am mobilen Alcomaten ergab eine AAK von 2,17 Promille. Der Fahrzeugführer, ein 51 jähriger Mann aus Friesoythe, musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

