Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne, OT Bokern - Diebstahl dreier Stützräder von Pferdeanhängern In der Nacht von Freitag (22:30 Uhr) auf Samstag (05:50 Uhr) entwendeten unbekannte Täter jeweils die Stützräder von drei Pferdeanhängern, die an der dortigen Reithalle am Reiterweg abgestellt waren. Hinweise bitte an die Polizei Lohne (04442/ 93160).

Holdorf - Sachbeschädigung an Pkw Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag auf Samstag das rechte Rücklicht eines in der Großen Eschstraße abgestellten schwarzen Citroen Picasso.

Holdorf/ Langenberg - Sturm schlägt Dachklappe eines Bierwagens herunter - drei Verletzte Eine Sturmböe löste am Samstagnachmittag gegen 15:00 Uhr die Sicherung der Dachklappe eines Bierwagens auf dem Langenberger Schützenfest. Drei hierunter stehende Personen wurden dabei verletzt, eine 51-jährige Holdorferin davon etwas schwerer.

Vechta - Körperverletzung auf dem Hagener Schützenfest Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 02:30 Uhr zu einer Auseinandersetzung vor einem Imbissstand auf dem Schützenplatz. Ein bisher namentlich nicht bekannter Täter beleidigte hier anfangs die Begleiterin des 47-jährigen männlichen Opfers und schlug anschließend mit einem Mülleimer auf diesen ein. Als die 35-jährige Begleiterin dazwischen gehen wollte, wurde sie von dem Täter weggeschubst, stürzte zu Boden und zog sich leichte Schürfwunden zu.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441/943-0) zu melden.

