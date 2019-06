POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 08.06. - 09.06.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Löningen/Essen - Mülltonnenbrand

Am Samstagabend, den 08.06.2019, geriet aus bislang unbekannter Ursache gegen 18:50 Uhr eine Papiertonne in der Langen Straße in Brand. Das Feuer wurde von einer Anwohnerin entdeckt und konnte schnell von der freiwilligen Feuerwehr Essen gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Garrel - Brand einer Getreidefeldfläche

Am Samstag, 08.06.2019, löst ein Brand auf einem Getreidefeld im "Hoher Weg" in Garrel gegen 22:50 Uhr einen Feuerwehreinsatz aus. Das Feuer kann gelöscht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die eingesetzten Beamten von Brandstiftung aus. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860-0 zu melden.

Lastrup - Leicht verletzt nach Verkehrsunfall

In Lastrup kam es am Samstag, den 08.06.2019 gegen 14:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger, alleinbeteiligter Fahrzeugführer aus Molbergen mit seinem Pkw (Golf) von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Unterwegs war der junge Mann auf dem Unnerweg von der Ortsmitte kommend in Richtung Schnelten. Durch den Aufprall ließ sich die Fahrertür nicht mehr öffnen, so dass der leicht Verletzte von der Feuerwehr Lastrup befreit werden musste und im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

