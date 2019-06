Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den 07./08.06.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßelermoor - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus - Freitag, den 07.06.2019. In den Morgenstunden, gegen 09.00h, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Barßelermoor. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Wohnhaus, welches sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Anschließend entfernten sich die Täter vom Objekt, wobei sie durch Zeugen beobachtet wurden. Es handelte sich hierbei um zwei Männer im Alter von ca. 30 bis 40 Jahren. Eine Person trug helle Oberbekleidung und die andere Person dunkle Oberbekleidung. Ferner hatte einer der Männer eine Glatze und der andere dunkle kurzgeschorene Haare. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Friesoythe nach Zeugen, welche verdächtige Personen im Siedlungsgebiet Barßelermoor festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Friesoythe unter 04491/ 93160.

Saterland - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz - Am Freitag gegen, 16.20h, stoppte eine Streife der Polizei Friesoythe, auf der Hauptstraße im Saterland, einen 22-jährigen Rollerfahrer. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Rollerfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ferner ergaben sich Hinweise auf eine etwaige Drogenbeeinflussung. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Zudem konnte im weiteren Verlauf bei dem Saterländer eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe

Grüner Hof 59

26169 Friesoythe

04491/9316-115



E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell