Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 10.-11.05.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen Am Freitag, den 10.05.2019 gegen 11:05 Uhr bog eine 87-jährige Quakenbrückerin mit ihrem PKW von der Lastruper Straße nach links auf die vorfahrtberechtigte Löninger Straße in Richtung Essen ein. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem PKW einer 27-jährigen Essenerin, die die Löninger Straße in Richtung Löningen befuhr. Beide Unfallbeteiligten wurden verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, den 10.05.2019 um 18:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Sevelter Straße in Cloppenburg, als ihn die Beamten einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen wurde zudem der PKW-Schlüssel sichergestellt. Emstek - Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen zweier Hochsitze/Zeugenaufruf Am Freitag, den 10.05.2019 um 19:53 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Brand in einem Waldstück an der B213 zwischen Cloppenburg und Ahlhorn, in der Nähe der BAB 29. Durch die Feuerwehr wurden daraufhin zwei sich in Nähe zueinander befindliche, brennende Hochsitze festgestellt. Die Brände wurden umgehend gelöscht. Nach erster Begutachtung des Brandortes wird von vorsätzlichem Inbrandsetzen ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/1806-0 entgegen. Garrel - Trunkenheit im Verkehr mit vorheriger Flucht (Radfahrer) Am Samstag, den 11.05.2019 um 03:05 Uhr wurden zwei Beamte der Polizei Cloppenburg während der Streifenfahrt in der Hauptstraße in Garrel auf einen Radfahrer ohne Licht aufmerksam. Als die Beamten den 29-jährigen Garreler kontrollieren wollten, versucht dieser zunächst mit dem Rad zu flüchten. In der Pfarrer-Landgraf-Straße entledigte sich der Mann seines Fahrrades und flüchtete fußläufig weiter. Hierbei konnte er kurz darauf durch die Beamten gestellt werden. Die Beamten bemerkten sogleich Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab 3,10 Promille. Dem Garreler wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde im Anschluss an die polizeiliche Maßnahme aufgrund seiner starken Alkoholisierung mit dem Streifenwagen nach Hause verbracht.

