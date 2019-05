POL-CLP: Pressemeldung Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland - Urkundenfälschung

Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Hamburger den Ummehof in Ramsloh mit einem nicht zugelassenen Pkw. Er hatte an diesem Pkw amtliche Kennzeichen eines anderen, zugelassenen Pkw angebracht und fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle damit auf. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Kennzeichen an das richtige Fahrzeug angebracht. Auf den Fahrzeugführer kommt ein Strafverfahren zu.

Petersdorf - Unfallflucht / Zeugenaufruf

Vermutlich am Freitagmorgen zwischen 03.00 - 06.00 Uhr kam ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab, als dieser aus der Straße Birkenmoor auf die Hautstraße auffahren wollte. Er kollidierte neben der Fahrbahn mit zwei Verkehrszeichen sowie einem Metallzaun und einer Gartenhecke und beschädigte diese.

Aufgrund vorgefundener Fahrzeugteile wird von einem grauen / anthrazitfarbenen Opel Insignia als verursachenden Fahrzeug ausgegangen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ) zu melden.

Altenoythe - Sichergestellte Crossmaschine

Am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr, wurde im Bereich Riege-Wolfstange in Altenoythe eine schwarze Crossmaschine ohne Kennzeichen geführt. Noch vor einer Kontrolle wurde die Crossmaschine unverschlossen zurückgelassen und zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt. Der Eigentümer oder Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Friesoythe ( Tel.: 04491-93160 ) zu melden.

