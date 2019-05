Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Schwerer Verkehrunfall

Am 01. Mai 2019 kam es gegen 16.20 Uhr auf der Petersfelder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Garreler befuhr mit seinem Elektrofahrrad in Begleitung eines 28-Jährigen, der ebenfalls in Garrel wohnhaft ist, den Radweg der Petersfelder Straße in Richtung Garrel. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 28-Jährige gefolgt von dem 29-Jährigen von dem vorhandenen Radweg auf die Fahrbahn. Eine 62-jährige Garrelerin, die mit ihrem VW Jetta in Richtung Thüle unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem 29-Jährigen nicht mehr verhindern. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Ein Team des PSNV (ehem. Krisenintervention) war ebenfalls vor Ort. Die Petersfelder Straße musste zwecks Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

