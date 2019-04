POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Am 24. April 2019 geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Lastrup/Kneheim aus bislang ungeklärter Ursache gegen 04.05 Uhr an der Dorfstraße ein Stallgebäude in Brand. Das etwa 10 x 20 Meter große Stallgebäude stand bei Eintreffen der Feuerwehren aus Lastrup, Molbergen und Cloppenburg, die mit insgesamt 90 Kameraden vor Ort waren, bereits im Vollbrand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte allerdings durch die Feuerwehr verhindert werden. Tiere befanden sich nicht in dem Stall. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

