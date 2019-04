Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Brand auf Balkon

Am frühen Nachmittag des 23. April 2019 geriet ein auf einem Balkon an der Lupinenstraße stehendes Kinderschwimmbecken sowie ein Stuhl in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell