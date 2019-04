Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Goldenstedt/Vechta - Moorbrand weitestgehend gelöscht

Wie bereits berichtet geriet am Ostermontag, 22. April 2019, um 11.47 Uhr, das Moorgebiet in Goldenstedt, Arkeburg, in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus den Landkreisen Vechta, Diepholz und Cloppenburg, die mit etwa 150 Kameraden vor Ort sind, konnten die Brandstellen löschen. Zur Gewährleistung der Brandsicherheit wird auch heute der Löschhubschrauber eingesetzt, um einzelne Glutnester abzulöschen und das Moorgebiet zu befeuchten.

Neuenkirchen-Vörden - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 18. April 2019, 19.00 Uhr, bis zum 19. April 2019, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die amtlichen Kennzeichen VEC-BS 613 eines VW Golf, der im genannten Tatzeitraum am Schierberg geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden (Tel. 05493/1797) entgegen.

Lohne - Versuchter Einbruch in Kindergarten

In der Zeit von Donnerstag, 18. April 2019, 18.00 Uhr, bis Dienstag, 23. April 2019, 06.50 Uhr, versuchten unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Marienstraße einzubrechen. Der Versuch misslang. Zu einem Eindringen in das Gebäude kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

