Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta vom 09.03.2019 bis 10.03.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Versuchter Einbruchdiebstahl in ein Betriebsgebäude

Am Samstag, 09.03.2019, im Zeitraum von 03:07 Uhr bis 03:28 Uhr, wurde in der Oldenburger Straße in Vechta, Calveslage in ein Betriebsgebäude eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter näherte sich mit seinem Pkw dem Gebäude über einen angrenzenden Waldweg und betrat das Betriebsgelände fußläufig. Dort schlug er die Scheibe eines Industrietores ein und brach im Gebäude eine Tür auf. Der Täter verließ den Tatort ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Mühlen - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstagmittag ereignete sich in Mühlen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter erheblich beschädigt wurde. Der 50jährige Fahrer war auf der Landesstraße 846 (Lohner Straße) Richtung Lohne unterwegs, als ihm Höhe Ondruper Berg ein überholender schwarzer PKW (vmtl. Audi od. BMW) auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der 50jährige wich nach rechts auf die Berme aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er mit der Beifahrerseite an einen Straßenbaum. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge des Überholvorganges verließen die Unfallstelle, ohne sich um den Verunfallten zu kümmern. Hinweise an die Polizei Lohne (04442/93160).

Langförden - Verkehrsunfall mit Flucht

Am Samstag, den 09.03.2019, um 15:38 Uhr beschädigte ein Autofahrer beim Wenden auf der Berliner Straße eine Gartenmauer und einen Kantenstein. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Vorfall. Die Tat wurde zudem videografiert. Der Fahrzeughalter steht somit fest.

Visbek - Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit vom Samstag, 09.03.19, 23.00 Uhr - Sonntag, 10.03.19, 02.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Diskothek ein geparkter Pkw Opel Astra beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Ein/Ausparken mit seinem PKW den dort geparkt abgestellten PKW eines 38-jährigen aus Rumänien. Es entstand Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Vechta - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 10.03.19, 04.35 Uhr, wurde auf der Umgehungsstraße/B69 in Vechta ein 31jähriger Dammer mit seinem Fahrzeug angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Den Dammer erwartet jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Raub

Am Samstag, 09.03.2019, gg. 20.55 Uhr, schlägt und tritt ein 23-jähriger Vechtaer gemeinsam mit zwei bislang unbekannten Tätern auf einen 45-jährigen Vechtaer in dessen Wohnung in Vechta ein. Das Opfer erleidet keine ernsten Verletzungen. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wird dem 45-Jährigen sein Mobiltelefen geraubt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Lohne - Brand eines Wohnhauses mit angrenzender Tischlerei

Am 10.03.2019, gegen 02:52 Uhr, geriet in Lohne am Püttgerweg ein Wohnhaus und der angrenzende Bürotrakt einer Tischlerei aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Die Bewohnerin des Hauses bemerkte das Feuer und kann das Gebäude rechtzeitig verlassen. Sie bleibt unverletzt. Das Wohnhaus kann leider nicht gerettet werden und brennt komplett nieder. Zudem greift das Feuer auf die hinter dem Gebäude liegende Halle über. Es kann jedoch durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden, dass die Halle niederbrennt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 800.000 EUR geschätzt.

