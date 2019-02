Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Dinklage - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Täter beschädigten am Freitagabend zwischen 19.20 Uhr und 22.45 Uhr in Dinklage, Sanderstraße, Gelände der Feuerwehr, den Lack eines dort abgestellten Pkw Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen nach dem Verursacher. Dieser beschädigte gegen 10.30 Uhr einen Pkw Mercedes, der auf dem Parkplatz vor der Volksbank Lohne-Mühlen abgestellten war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Langförden - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, den 23.02.2019, gegen 21:40 Uhr, ist es in einem Wohnhaus in Langförden zu Auseinandersetzungen zwischen einem 38-jährigen und seinem 25-jährigen Mitbewohner gekommen. Dabei wurde der 25-jährige von seinem Mitbewohner durch ein Buttermesser am Bein verletzt. Er erlitt eine oberflächliche Schnittwunde und wurde durch einen Rettungswagen versorgt. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

