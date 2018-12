Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Sporttasche aus Pkw entwendet

Bislang unbekannte Täter zerstörten am 05. Dezember 2018, 20.50 Uhr bis 20.59 Uhr, mittels eines Pflastersteins die Fensterscheibe eines Pkw Skoda, der am Windmühlenweg auf dem Parkplatz eines Supermarktes stand. Aus dem Pkw wurde eine blaue Sporttasche sowie Zigarettenschachteln entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432/9500) entgegen.

Cloppenburg - Küchenbrand

Am 05. Dezember 2018 kam es in der Zeit von 14.20 Uhr bis 15.06 Uhr an der Schillerstraße zu einem Küchenbrand. Ein Küchentopf, der sich auf einem eingeschalteten Gasherd befand, fing Feuer. Es entwickelte sich ein Schwelbrand, der durch die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg, die mit fünf Fahrzeugen und 50 Kameraden vor Ort war, gelöscht. Ein Rettungswagen des DRK war ebenfalls vorsorglich vor Ort. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 05. Dezember 2018 befuhr ein 34-jähriger Cloppenburger gegen 19.00 Uhr mit seinem Pkw Seat den Heideweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 30. November 2018, 00.00 Uhr, bis zum 01. Dezember 2018, 19.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Kraftfahrzeug an der Osterstraße gegen die Stange der zur Weihnachtszeit aufgestellten Weihnachtsbeleuchtung. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

