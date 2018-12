POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage/Holdorf - Feuerwerkskörper unterschlagen

Am 30. November 2018 wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg und Beschluss des Amtsgerichtes Oldenburg die Wohnung eines 62-jährigen Dinklagers durchsucht. Der Mann steht im Verdacht in der Vergangenheit Feuerwerkskörper seines Arbeitsgebers aus einer Lagerhalle in Holdorf, OT Fladderlohausen, unterschlagen zu haben. Im Rahmen der Durchsuchung konnten zahlreiche Kartons mit entsprechender Ware sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

