Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 05. Dezember 2018 befuhren ein unbekannter Verkehrsteilnehmer und ein 48-Jähriger aus Wangerland gegen 06.42 Uhr die Bundesstraße 72 in Richtung Schneiderkrug. In Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg bremste der Unbekannte seinen Sattelzug ab. Der 48-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem VW Touareg auf. Der Lkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

