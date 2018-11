Cloppenburg/Vechta (ots) - Molbergen - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am 28. November 2018 kam es um 13.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 63-jährige aus Lindern befuhr mit ihrem Kleinbus, mit dem sie Schüler transportierte, die Peheimer Straße in Richtung Peheim, als sie an einer Ampel halten musste. Dies bemerkte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Vrees zu spät, sodass er auf das Heck des Kleinbusses auffuhr. Durch den Unfall wurden die Fahrerin und zwei Kinder, 9 und 10 Jahre alt, leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am 29. November 2018 kam es um 07.45 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek wollte von der Emsteker Straße nach rechts in den Brookweg abbiegen. Hierbei übersah er einen 27-jährigen Radfahrer aus Cloppenburg, der auf dem Radweg der Emsteker Straße fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfaher leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

