Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 28. November 2018 beabsichtige eine 80-jährige Cloppenburgerin gegen 10.57 Uhr mit ihrem Pkw Opel Corsa von einem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße nach rechts auf diese Aufzufahren. Beim Abbiegen übersah sie einen anderen, vorfahrtberechtigten, Verkehrsteilnehmer, der mit einem schwarzen Pkw unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

