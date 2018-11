Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Zwei Verletzte und 26.000 Euro Sachschaden

Am 28. November 2018 befuhr ein 57-jähriger Cloppenburger gegen 01.55 Uhr mit seinem VW Transporter die Straße Kütke Barg und bog von dort nach links auf die vorfahrtberechtigte Kneheimer Straße in Richtung Hemmelte ein. Hierbei übersah der 57-Jährige einen 59-Jährigen aus Melle, der mit einem VW Crafter in Richtung Hemmelte unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro.

