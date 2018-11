Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 26. November 2018 brachen unbekannte Täter in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr in eine Wohnung am Falkenweg ein. Die Unbekannten begaben sich gezielt ins Schlafzimmer und durchsuchten dort die Schubladen. In dem Schlafzimmerschrank des Geschädigten wurden aus einer Jacke Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell