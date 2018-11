Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Schwelbrand in Putenstall

Am 26. November 2018 kam es zu einem Schwelbrand in einem Putenstall an der Barnstorfer Straße. Es geriet Stroh auf einer Fläche von Zwei mal Drei Metern in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Brand durch Gaskanonen entstanden, die den Putenstall für Jungputen aufheizen sollen.

Vechta - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit von Dienstag, 20. November 2018, 18.00 Uhr, bis Montag, 26. November 2018, 16.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen VEC-B 2015 eines Pkw VW Golf, der im genannten Tatzeitraum an der Kolpingstraße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 30 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Dinklage - versuchter Wohnungseinbruch

In der Zeit vom 10. November 2018, 20.00 Uhr, bis Montag, 26. November 2018, 15.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Rebhuhnweg einzubrechen. Der Versuch misslang. Zu einem Eindringen in das Objekt kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Damme - Sachbeschädigung

Am 24. November 2018 nutzten unbekannte Täter gegen 02.37 Uhr unbefugt am Moorweg einen Kettenbagger und gruben ein Loch. Dabei wurden die Zuleitungen zu den angrenzenden Windparks beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Visbek - Pkw-Reifen zerstochen

Am 25. November zerstachen unbekannte Täter in der Zeit von 20.30 Uhr bis 22.00 Uhr die Reifen eines Pkw VW Polo, der an der Straße Bonrechtern geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 26. November 2018 befuhr ein 41-jähriger Dammer gegen 17.15 Uhr mit seinem Pkw Audi A4 die Straße Westring, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Er fiel einer Polizeistreife auf, da er in Schlangenlinien fuhr und mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Im Rahmen einer anschließenden Verkehrskontrolle bestätigte sich der Verdacht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,43 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. November 2018 beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 11.30 Uhr mit seinem Pkw Skoda beim Rückwärtsfahren gegen den hinter ihm stehenden Pkw VW eines 73-jährigen Cloppenburgers. Der Vorfall ereignete sich an der Straße Schwege. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443/4666) entgegen.

Lohne - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26. November 2018 wollte ein 58-jähriger Lohner gegen 13.20 Uhr mit seinem Pkw Toyota von einem Grundstück auf den Rixheimer Platz einfahren. Dabei übersah er einen 75-jährigen Lohner, der mit einem Pedelec in Richtung Vogtstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 75-Jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 26. November 2018 touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr den an der Großen Straße auf einem Parkplatz geparkten Pkw Nissan Qashqai eines 27-jährigen Dammers. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

Visbek - Unter Alkoholeinfluss verunfallt

Am 26. November 2018 befuhr ein 58-jähriger Goldenstedter gegen 22.30 Uhr mit seinem Lkw die Straße Hogenbögen in Richtung Rechterfeld. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 58-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Vechta - 18.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am 26. November 2018 befuhr ein 19-jähriger Vechtaer gegen 21.14 Uhr mit seinem Pkw Audi A 3die Bundesstraße 69 in Richtung Schneiderkrug. Ein 30-jähriger Vechtaer fuhr zeitgleich mit seinem Pkw VW Golf in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Bedarfsampel Vardel wollte der 19-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

