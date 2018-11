Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Schuleingangstür beschädigt

In der Zeit von Freitag, 23. November 2018, 14.00 Uhr, bis Montag, 26. November 2018, 08.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür einer Grundschule an der Gartenstraße. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.

Cloppenburg - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26. November 2018 befuhr eine 41-jährige Cloppenburgerin gegen 12.40 Uhr mit ihrem Fahrrad die Straße Pingel Anton in Richtung Sevelter Straße. Von dort wollte die 41-Jährige die dortige Verkehrsinsel überqueren. Eine 39-jährige Cloppenburgerin befuhr zeitgleich mit ihrem Pkw BMW in dieselbe Richtung, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrradfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

Cappeln - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 26. November 2018 befuhr eine 22-jährige Cappelnerin gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw Kia die Nordholter Straße in Richtung Elsten. In einer Rechtskurve kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Elster Moorbach zum Stillstand. Die 22-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

