POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 18. November 2018 befuhr eine 67-jährige Barßelerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem Pkw, Opel Meriva, die Friesoyther Straße aus Richtung Garrel kommend in Richtung Friesoythe. In Höhe eines Supermarktes geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier seitlich mit dem VW Touran einer 53-jährigen Böselerin, die in Richtung Garrel unterwegs war. Die 53-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 18. November 2018 kam es gegen 18.51 Uhr Am Augustendorfer Weg zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Begegnungsverkehr kam es zu einem sog. Spiegelunfall, bei dem der Pkw Skoda eines 56-jährigen Friesoythers beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Pkw von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491/93160) entgegen.

