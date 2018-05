POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Verkehrsunfall

Am Freitag, 04.05.2018, 13.30 Uhr, kam es im Bakumer Ortsteil Harme auf der Vechtaer Straße, kurz vor der BAB Auffahrt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Audi-Fahrer aus Bakum, ein 22-jähriger BMW-Fahrer aus Goldenstedt und eine 28-jährige Renault-Fahrerin aus Vechta befuhren in dieser Reihenfolge die Landesstraße 843 in Richtung Lüsche / Autobahn. Die 28-jährige erkannte hierbei zu spät, dass die beiden vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten mussten. Sie fuhr auf den BMW auf, welcher hierbei auf den Audi geschoben wurde. Sowohl der 22-jährige, als auch die 28-jährige wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro, am BMW in Höhe von etwa 4.000,- Euro und am Renault in Höhe von etwa 6.000,- Euro. BMW und Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 04.05.2018, im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.45 Uhr, kam es in Vechta auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters an der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den ordnungsgemäß abgestellten Pkw Toyota Rav 4 eines 65-jährigen Barnstorfers. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Vechta (Tel.: 04441 943 0) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 05.05.18, 03.00 Uhr, wurde ein 25-jähriger aus Steinfeld mit seinem Pkw Mercedes in Vechta auf der Münsterstraße angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass er offensichtlich deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Automatenaufbruch in Imbissbetrieb

In der Nacht von Donnerstag, 03.05.2018, auf Freitag, 04.0.2018, drangen bislang unbekannte Täter in Vechta an der Großen Straße nach Aufhebeln einer Eingangstür in die Räumlichkeiten eines Imbissbetriebes. In dem Lokal wurden 2 Spielautomaten auf unbekannte Weise geöffnet. Das Bargeld, dessen Höhe derzeit nicht feststellt, wurde entwendet. Da der Einstiegsbereich zur Großen Straße gelegen ist, wurden die Täter möglicherweise bei ihrem Vorgehen beobachtet. Eventuelle Hinweisgeber sollten sich bei der Polizei in Vechta (Tel.: 04441 943 0) melden.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Sachschaden

Am Freitag, 04.05.2018, 07.50 Uhr, kam es in Vechta im Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein 41-jähriger Vechtaer diesen mit seinem Pkw Peugeot in Richtung Innenstadt (Trogbauwerk) verlassen wollte. Er übersah hierbei einen 13-jährigen Vechtaer, der den Kreisverkehr mit seinem Fahrrad befuhr. Bei der Kollision kam das Kind zu Fall. Der Junge wurde hierbei leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden am Pkw betrug etwa 1000,- Euro, am Fahrrad etwa 150,- Euro.

Damme - Brand einer Gartenhecke

Am Freitag, 04.05.2018, 10.45 Uhr, kam es in Damme auf einem Grundstück in der Straße Am Kronenberg zum Brand einer Gartenhecke. Dieser entstand aufgrund von Funkenflug durch das Abflammen von Unkraut mittels eines Gasbrenners. Der Brand konnte weitestgehend durch Nachbarn gelöscht werden. Die Feuerwehr Damme war ebenso vor Ort.

Damme - Fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

Am Freitag, 04.05.2018, 16.30 Uhr, wurde eine 90-jährige Dammerin im Bereich der Osterdammer Straße von einem freilaufenden Hund gebissen. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen im Bereich des Unterarms.

Damme - Verkehrsunfall mit E-Bike

Am Freitag, 04.05.2018, 17.45 Uhr, kam auf dem Südring in Damme zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger Radfahrer aus Damme beabsichtigte hierbei mit seinem E-Bike (Pedelac) den Südring, von der Reselager Straße kommend, zu überqueren. Hierbei übersah er einen 25-jährigen Dammer, der mit seinem Pkw VW Passat den Südring in Richtung Hunteburger Straße befuhr. Da der Pkw-Fahrer noch ausweichen konnte, kam es nur zu einer minimalen Berührung der Fahrzeuge. Hier wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Lohne- Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und Sachschaden

Am Freitag, 04.05.2018, 07.10 Uhr, kam es in Lohne auf dem Bergweg, Bereich Kreuzung Wicheler Flur, zu einem Verkehrsunfall. Eine 30-jährige Lohnerin wollte mit ihrem Pkw VW Golf den Bergweg, aus Richtung Wicheler Flur kommend, überqueren. Hierbei übersah sie den von links kommenden vorfahrtberechtigten Mercedes Sprinter eines 32-jährigen Bremers. Dieser konnte eine Kollision trotz sofortiger Vollbremsung nicht mehr verhindern. Nach der Kollision überfuhr eine Verkehrsinsel. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl die Fahrerin des VW Golf, als auch der Fahrer des Sprinters sowie sein 42 Jahre alter Beifahrer aus Bremen leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ebenfalls wurde die Verkehrsinsel stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12.000,- Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 04.05.2018, 09.35 Uhr, kam es in Lohne in der Vogtstraße, Höhe Rathaus, zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei wurde der Seitenspiegel eines Pkw Audi beschädigt. Dieser wurde von einer 28-jährigen Dinklagerin geführt. Der Fahrer des unfallbeteiligten Pkw Mercedes-Benz, A-Klasse, setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (Tel.: 04442 9316 0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell