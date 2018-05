POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe vom 05.05.18 für den nördlichen Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Polizeikommissariat Friesoythe Meeschenstraße 1 26169 Friesoythe

Presse gemäß Verteiler Friesoythe 05.05.2018

Pressemeldung des PK Friesoythe für den 05.05.2018

Barßel - Brand eines PKW auf dem Parkplatz des Lidlmarktes

Am Freitag, 04.05.18 gegen 14.00 h rückte die Freiwillige Feuerwehr Barßel zu einem PKW Brand auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes aus. Das Feuer im Motorraum des VW Passat konnte durch den 48-jährigen Fahrzeughalter aus Barßel vorab noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Erste Ermittlungen ergaben vor Ort, dass es sich um einen Kabelbrand handelte, die genaue Ursache ist allerdings noch unbekannt.

Friesoythe - Fahren unter Einwirkung berauschender Mittel

Am Freitag, 04.05.18 um 09.00 h wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Friesoythe ein 22-jähriger Westerstede an der Ellerbrocker Straße in Friesoythe kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der junge Mann seinen PKW Fiat unter Betäubungsmitteleinfluss im öffentlichen Verkehrsraum führte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Beschuldigte muss nun mit einem Fahrverbot und einer Geldstrafe rechnen.

Bösel - Verkehrsunfall mit einen leicht verletzten Radfahrer

In Bösel kam es an der Blumenstraße am Freitagmorgen vor Schulbeginn zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Böseler übersah beim Abbiegen mit seinem PKW einen vorfahrtsberechtigten 12-jährigen Radfahrer, ebenfalls in Bösel wohnhaft. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich leicht. Es entstand geringer Sachschaden. Vor Ort gab der Unfallverursacher an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Freitagvormittag in der Zeit von ca. 11.30 h bis 12.15 h kam es in Friesoythe auf dem Europaplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz einen abgestellten PKW Chrysler beschädigt und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Saterland -Strücklingen -Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Freitagabend gegen 19.00 h kam es in Strücklingen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 63-jährige Barßeler mit seinem Motorrad die Hauptstraße und kam im Ortsteil Strücklingen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Motorrad wurde beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Der Motorradfahrer musste vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt erstversorgt werden und wurde dann ins Krankenhaus Westerstede verbracht. Unfallzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491/93160 in Verbindung zu setzen.

Stand: 05.05.2018, 07.45 Uhr gefertigt: Trippner, PHK

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Friesoythe



Telefon: 04491/93160

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell