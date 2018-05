Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Schnellrestaurant

In der Nacht zu Freitag, 04. Mai 2018, brachen unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant an der Großen Straße ein. In dem Lokal wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und eine unbekannte Summe an Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Am 04. Mai 2018 übersah ein 41-jähriger Vechtaer gegen 07.50 Uhr beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr an der Falkenrotter Straße einen 13-jährigen Fahrradfahrer aus Vechta. Dieser befuhr den Radweg entlang des Kreisverkehrs. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 13-Jährige leicht verletzt wurde. Der Junge wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro.

Lohne - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 04. Mai 2018 kam es gegen 09.35 Uhr auf der Vogtstraße (zwischen Rathaus und Nieberdingstraße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Daimler-Benz-Fahrer beschädigte im Begegnungsverkehr den Spiegel eines Pkw Audi A3, der von einer 28-Jährigen Dinklagerin gefahren wurde. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

