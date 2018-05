POL-CLP: Pressemeldung der Polizei Vechta vom 01. Mai

Cloppenburg/Vechta (ots) - Bakum - Auffahrunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag kam es gegen 14:00 Uhr auf der Essener Straße zu einem Auffahrunfall. Ein 56-jähriger Quakenbrücker musste in Höhe der Nieberdingstraße mit seinem Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein 20-jähriger Lüscher erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den vorausfahrenden Wagen auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrer und die 51-jährige Beifahrerin in dem vorausfahrenden Pkw wurden leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Montag, den 30.04.2018, gegen 19:05 Uhr, kam es in Vechta, Oldenburger Straße Ecke Kuhmarkt, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Die 51-jährige Radfahrerin überquerte die für sie grün zeigende Fußgängerampel. Dies übersah ein 41-jähriger Pkw-Fahrer im Abbiegevorgang vom Kuhmarkt auf die Oldenburger Straße. Die Radfahrerin wurde vom Pkw erfasst, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Vechta verbracht. An Pkw und Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die etwas zum Unfallhergang sagen können, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441/943-0) zu melden.

Goldenstedt - Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz/Abgabenordnung

Am Dienstag, 01.05.2018, 04.17 Uhr, wurde in der Hauptstraße in Goldenstedt ein 37-jähriger bulgarischer Staatsbürger mit einem Pkw Opel Zafira angehalten und kontrolliert. Der Bulgare hat seinen Wohnsitz bereits seit 2010 im Bundesgebiet begründet. Gleiches gilt für den Standort des Pkw. Somit wären für den Pkw Kraftfahrzeugsteuern zu entrichten gewesen, was allerdings bis zum heutigen Tage unterblieb. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Montag 30.04.2018, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger Dammer mit seinem Pkw die Straße "Am Freibad" in Damme und geriet im Kurvenbereich auf die linke Fahrbahnseite, so dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne Art und Umfang der Unfallbeteiligung feststellen zu lassen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei Damme fuhr der Unfallverursacher erneut an der Unfallstelle vorbei und konnte durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer mit 2,3 Promille unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des 53-Jährigen Dammers wurde sichergestellt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag 30.04.2018, gegen 22:00 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger Dammer als Führer eines Kleinkraftrades (KKR; hier: Mofa) mit erhöhter Geschwindigkeit, ca. 50-60 km/h, die Marienstraße in Damme. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, die ihm lediglich zum Führen von KKR mit einer betriebsbedingten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h berechtigt. Folglich wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Schwelbrand in einem Einfamilienhaus

Vermutlich auf Grund eines technischen Defektes an einem Bewegungsmelder geriet am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr die Dämmung eines Einfamilienhauses in der Rolf-Dieter-Brinkmann-Straße in Brand und musste durch die Feuerwehr Vechta gelöscht werden. Personen kamen nicht zu schaden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Verkehrsunfall

Beim Rückwärtsausparken aus einer Parklücke auf dem Parkplatz des Rasthofes Oldenburger Münsterland touchierte eine 27-Jährige aus Cappeln mit ihrem Pkw am 01. Mai den hinter ihr rangierenden Pkw einer 54-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Die 27-Jährige fuhr den Pkw, obwohl sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Landkreis Vechta - Maitouren fallen bisher dem Regen zum Opfer

Wegen des miesen Wetters waren bis zum Mittag keinerlei Ausflügler bzw. Maitouren im Landkreis unterwegs. Die bekannten Anlaufpunkte waren zum Teil noch geschlossen bzw. hielten sich dort bisher kaum schon Gäste auf.

