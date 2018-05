Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

In der Zeit von Samstag, 28. April 2018, 12.30 Uhr, bis Montag, 30. April 2018, 07.00 Uhr, versuchten unbekannte Täter über ein Dach in eine Lagerhalle Am Südfeld einzubrechen. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in das Gebäude kam es nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

