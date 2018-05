POL-CLP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Am Montag, 30.04.18, gegen 17.15 Uhr, wollte eine 81-jährige Frau aus Vechta mit ihrem PKW den Visbeker Damm aus Richtung Am Blöcker überqueren. Hierbei übersah sie aus nicht bekannten Gründen den PKW eines 36-jährigen Mannes aus Vechta, welcher den Visbeker Damm in Richtung Visbek befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, hierbei erlitt die 81-jährige Frau tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 36-jährige Mann sowie seine 29-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in das Krankenhaus Vechta verbracht.

