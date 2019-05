Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Erste Hilfe und unklare Rauchentwicklung

Breckerfeld (ots)

Datum: 19.05.2019/ Uhrzeit: 10:03, 12:21 Uhr/ Dauer: ca. 40, 25 Minuten/ Einsatzstelle: L699 FR Ennepetal, Teichstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Sonntagmorgen um 10:03 Uhr zur Leistung Erster Hilfe in einem Wohnhaus Richtung Ennepetalsperre gerufen. Da der Rettungsdienst bei Eintreffen des Löschzug Breckerfeld bereits vor Ort war, waren keine Maßnahmen der Feuerwehr notwendig. Am Mittag wurde der Löschzug Breckerfeld dann erneut alarmiert. In der Teichstraße wurde eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Hierbei handelte es sich um ein kontrolliertes Feuer, von dem keine Gefährdung ausging. Auch eine starke Rauchentwicklung war nicht erkennbar, sodass auch hier keine Maßnahmen durch die Feuerwehr notwendig waren. Mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache konnte dieser Einsatz nach etwa 25 Minuten beendet werden

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell