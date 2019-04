FW-EN: Blütenstaub verursacht Feuerwehreinsatz: Verunreinigung in der Ruhr gemeldet

Feuerwehr Herdecke

Der Freiwilligen Feuerwehr Herdecker wurde am Montagmorgen um 10:34 Uhr eine unbekannte schaumartige Substanz auf der Ruhr in Höhe des Ruderclubs gemeldet. Umgehend rückten die Einsatzkräfte mit einem Rettungsboot aus, um den Flussverlauf zu erkunden. Die Feuerwehrleute stellen im Verlauf des Einsatzes fest, dass der Schaum vermutlich durch Blütenstaub in dem Fluss verursacht wurde. Die Einsatzstelle konnte daher an das Ordnungsamt übergeben werden, dass im Anschluss mit der unteren Wasserbehörde sicherheitshalber noch Proben entnahm. Die Feuerwehr Herdecke war mit 16 Einsatzkräften, drei Fahrzeugen und dem Rettungsboot rund 1,5 Stunden im Einsatz.

