Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder ausgelöst

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am frühen Donnerstagmorgen um 08:24 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Straße "Am Obergraben" alarmiert. Ein Spaziergänger hatte dort den Warnton wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch den Einsatzleiter konnten zunächst von außen keine Anzeichen eines Brandereignisses festgestellt werden. Durch mehrmaliges klingeln in dem Mehrfamilienhaus konnte sich Zutritt in den Hausflur verschafft werden. Hier konnte auch schon der ausgelöste Melder festgestellt werden, welcher allerdings ohne Grund Alarm ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben und die Einsatzkräfte konnten nach zwanzig Minuten den Einsatz beenden. Neben einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug war auch noch der Rettungswagen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell