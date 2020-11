Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Sirenenalarm am Morgen

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Volmarstein und Grundschöttel wurden am Montagmorgen um 06:29 Uhr zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand im Bereich der Bismarckstraße in Alt-Wetter alarmiert. Aufgrund des Einsatzstichwortes erfolgte die Alarmierung nicht nur still über die digitalen Meldeempfänger der ehrenamtlichen Einsatzkräfte, sondern auch über die Sirenen. Durch die Einsatzkräfte wurden die Bereiche Königstraße, Bismarckstraße und Hochstraße kontrolliert. Hier konnte allerdings kein Brandereignis festgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Anruferin könnte es sich bei dem gemeldeten Feuerschein auch um eine optische Täuschung bestehend aus Mondschein, Straßenlaternen, leichtem Wind und aufsteigendem Rauch aus einem Schornstein gehandelt haben. In Absprache mit der ebenfalls anwesenden Polizei wurde der Einsatz abgebrochen und alle Kräfte rückten wieder ein. Ebenfalls im Einsatz waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug aus Herdecke.

