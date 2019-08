Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unbekannte Rauchentwicklung und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Sonntagabend, 25.08.2019 um 18:42 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung im Bereich der Kaiserstraße alarmiert. Nach einer ausgiebigen Erkundung in einem dortigen Waldgebiet konnte ein, verlassenes, kleines Lagerfeuer an einem ehemaligen Grillplatz festgestellt werden. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte abgelöscht. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde, nach einer guten Stunde, an die Polizei übergeben. Neben der Feuerwehr war auch noch der Rettungsdienst vor Ort.

Heute Morgen um 10:02 Uhr wurde der Löschzug Alt-Wetter und die Drehleiter zu einem Brandmeldealarm in der Sekundarschule am See alarmiert. Schon auf der Anfahrt wurde den Einsatzkräften mitgeteilt, dass es sich um eine Fehlauslösung handeln würde. Dieses wurde beim Eintreffen durch den Hausmeister bestätigt. Im Rahmen einer Lehrerkonferenz sollten den anwesenden Lehrern die verschiedenen Töne der Alarmeinrichtungen vorgestellt werden und hierbei wurde dann versehentlich, durch die Betreiberfirma der Brandmeldeanlage, die Feuerwehr alarmiert. Für die Feuerwehr waren vor Ort keine Maßnahmen erforderlich und der Einsatz wurde nach zwanzig Minuten abgebrochen. Auch hier war ebenfalls der Rettungsdienst vor Ort.

