Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Wasser im Keller

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Dienstagabend um 22:13 Uhr zu einem Technischen Hilfeleistungseinsatz in der Straße "Im Baumhof" alarmiert. Anwohner eines Einfamilienhauses hatten festgestellt, dass der dortige Keller aus bisher unbekannten Gründen 20 cm unter Wasser stand. Durch die Einsatzkräfte wurde zunächst die Wasserzufuhr ins Haus abgesperrt und anschließend zwei Tauchpumpen im Keller eingesetzt, zusätzlich wurde der Keller stromlos geschaltet. Das Versorgungsunternehmen, AVU, war ebenfalls vor Ort. Nach der Durchführung der Arbeiten wurde die Einsatzstelle nach einer guten Stunde an den Eigentümer übergeben und die ausgerückten 17 ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten nach eineinhalb Stunden in ihre Betten zurückkehren.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell