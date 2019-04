Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Fünf Einsätze in der Nacht zu Karfreitag.

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag um 21:26 Uhr, wurde zunächst der Löschzug 3 nach Ennepetal alarmiert. Zwecks Unterstützung für die Wasserversorgung bei einem Feuer rückte das Tanklöschfahrzeug mit 5000 Liter Wasser aus. Der Einsatz endete um 00:02 Uhr. Um 23:13 Uhr rückte die Hauptwache sowie der Löschzug 1 in die Gartenstraße aus. Dort hatte sich ein Rauchmelder in einem verschlossenen Raum bemerkbar gemacht. Die Tür wurde geöffnet. Der defekte Rauchmelder wurde ausgeschaltet. Einsatzende war um 23:45 Uhr.

Um 23:47 Uhr ging es zum nächsten ausgelösten Rauchmelder in die Mittelstraße. Dort hatte ein Bewohner seine Pommes im eingeschalteten Backofen vergessen. Es kam zu einer Rauchentwicklung. Die Wohnung wurde gelüftet. Die schwarzen Pommes wurden der Entsorgung zugeführt. Hier endete der Einsatz um 00:05 Uhr. Um 01:26 Uhr rückte die Hauptwache und der Löschzug 1 in den Unterbraken aus. Dort standen zwei große Bäume, ein Zaun sowie Gartenschnitt in Flammen. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten bekämpften das recht große Feuer mit einem Gemisch aus Wasser und Schaum. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Bäume konnte verhindert werden. Die Brandursache ist unklar. Die 15 Einsatzkräfte konnten um 3 Uhr den Heimweg antreten. Um 03:02 Uhr fuhr die Hauptwache noch in die Eichenstraße. Dort hatte ein Anwohner Schnuller in einem Kochtopf abgekocht. Nach geraumer Zeit, war das kochende Wasser verdampft. Die Schnuller schmolzen im Kochtopf und sorgten für eine leichte Rauchentwicklung. Auch hier hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Wohnung wurde kontrolliert und gelüftet. Einsatzende war um 03:30 Uhr.

