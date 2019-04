FW-EN: Umgestürzter Silo Zug

Feuerwehr Gevelsberg

Zu einem umgestürzten Silo Zug wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg am Mittwoch den 17.04.2019 um 14:30 Uhr in die Straße Am Sinnerhoop gerufen. Hier kam es beim Entladen aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Umkippen des Fahrzeuges, dabei wurde ein parkendes Fahrzeug komplett unter dem Silo begraben und ein weiteres vorbeifahrendes Fahrzeug wurde von der Zugmaschine eingeklemmt. Zum Glück befand sich nur in dem vorbeifahrenden Fahrzeug eine Person, die sich alleine aus ihrem Auto befreien konnte. Zur Sicherheit wurde diese in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig, da ein Autokran zum Anheben des Silos benötigt wird. Ein Befahren der Straße wird erst in den späten Abendstunden möglich sein. Wir möchten Sie bitten den Bereich zu, umfahren.

