Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Bisher drei Einsätze für die Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag musste die hauptamtliche Wachmannschaft dreimal ausrücken. Um 15:30 Uhr rückte der Gerätewagen - Umweltschutz zur Asbecker Straße aus. Dort musste zunächst eine Dieselspur abgestreut werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes, wurde vor einem Supermarkt an der Wittener Straße ein großer Ölfleck festgestellt. Dieser wurde auch mit Bindemittel bearbeitet. Insgesamt verbrauchten die beiden Bediensteten 120 Kg Bindemittel. Das Bindemittel wurde anschließend von einer Kehrmaschine aufgenommen. Einsatzende war um 16:20 Uhr. Um 15:38 Uhr rückten vier weitere Bedienstete mit der Drehleiter und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug zum Klosterholz aus. Dort musste ein fünf Meter langer Ast, welcher über der Fahrbahn hing, abgesägt werden. Einsatzende um 16:15 Uhr. Um 18:00 Uhr ging es in die Haßlinghauser Straße. Dort wurde eine schon halb zerstörte Plakatwand abgebaut. Die Gefahr war zu groß, dass Holzplatten der Plakatwand auf den Gehweg oder die Straße fielen. Hier endete der Einsatz um 18:30 Uhr.

