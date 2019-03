Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Mehrere Sturmeinsätze für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. An mehreren Einsatzstellen waren Bäume und Äste auf Grund des Unwetters auf Fahrbahnen oder Gehwegen gefallen. Sie wurden von den Einsatzkräften entfernt. Ein Bauzaun, welcher umgefallen war, wurde ebenfalls gesichert. An einer Einsatzstelle war eine 10 Meter hohe Tanne auf ein Wohnhaus gestürzt. Hier musste die Feuerwehr aufwändig den umgestürzten Baum vom Haus entfernen und konnte so weiteren Schaden vermeiden.

