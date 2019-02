FW-EN: Koniferen brennen am Bredderbruch.

Feuerwehr Gevelsberg

Am Samstag um 21:15 Uhr, wurde zunächst die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg alarmiert. In der Bredderbruchstraße sollte ein Baum brennen. Fünf Bedienstete rückten mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Innerhalb kurzer Zeit gingen vermehrt Anrufe bei der Rettungsleitstelle ein. Nun sollten bereits mehrere Bäume brennen. Der Wachabteilungsleiter ließ daraufhin die Alarmstufe um den Löschzug 2 erhöhen. Beim Eintreffen brannten zehn Koniferen mit einer durchschnittlichen Höhe von etwa acht Metern. Das Feuer wurde mit einem Gemisch aus Wasser und Schaummittel bekämpft. Ein Übergreifen auf weitere vertrocknete Bäume, welche unmittelbar an einer stark befahrenen Bahnlinie stehen, wurde verhindert. Mit der Wärmebildkamera wurde der Bereich überprüft. Es wurden immer wieder Glutnester abgelöscht. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Rakete, eines angemeldeten Privatfeuerwerkes, offensichtlich als Querschläger in die Baumreihe eingeschlagen war. Der Einsatz für die siebzehn Einsatzkräfte konnte um 22:40 Uhr beendet werden.

An dieser Stelle, appelliert die Feuerwehr an das Parkverhalten einiger Autofahrer. Wenn schon beidseitig geparkt wird, sollten die Fahrzeuge so nah wie möglich an den Bordsteinen geparkt werden. Nur dann ist es möglich mit den Großfahrzeugen auch engere Straßen ohne große zeitliche Verzögerung zu befahren.

