FW-EN: Zwei Ölspuren im Stadtgebiet

Gevelsberg (ots) - Am heutigen Montag, den 10.12.2018 wurden die Kollegen der Hauptwache Gevelsberg zu zwei Ölspuren alarmiert. Die Erste befand sich an der Kreuzung Wittener Str. Birkenstr. hierzu, rückten 2 Bedienstete der Hauptwache um 13:30 Uhr aus um einen etwa 5 m² großen Ölfleck zu beseitigen. Der Einsatz endete um 14 Uhr. Die zweite Ölspur befand sich an der Hagener Str. dort galt es eine etwa 50 m² große Kraftstoffspur zu beseitigen. Hier rückten zwei Mitarbeiter um 15 Uhr hin aus, um auch dies fachgerecht zu beseitigen, dieser Einsatz endete um 16 Uhr.

